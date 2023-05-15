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    «Следующий раз поеду на метро, так спокойнее». Самый милый процесс в петербургском суде отложили из-за ДТП

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    Из-за аварии у Финляндского вокзала отложили заседание по иску о собаках-поводырях в петербургском метро. Хотя истцу и его четрырехлапому сопровождающему удалось добраться до места почти без происшествий.

    объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Об отмене заседания по «самому милому и доброму процессу» сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга 15 мая. До Городского суда на улице Бассейной не смог доехать адвокат истца, он попал в ДТП.

    Истец Валерий Крумкач рассказал «Фонтанке», что авария произошла у Финляндского вокзала. Никто не пострадал, но из-за длительности оформления документов заседание пришлось перенести. Сам Валерий сегодня вместе с собакой-поводырем добирался в суд на такси. По его словам, машину подрезали на дороге. «Следующий раз поеду на метро, так спокойнее», — добавил он.

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    Заседание перенесли на 1 июня. С помощью суда Валерий Крумкач хочет отменить пункт правил, который заставляет его в метро надевать на собаку-поводыря намордник. Незрячий петербуржец отмечает, что собака может поднять упавшую трость, перчатки или кошелёк. Чиновники настаивают: намордник псу выдали не просто так, а поднять упавшую трость могут и сотрудники подземки.


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    Собака-поводырьСудДТП
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