Реактор для китайской АЭС прошел по Неве под разведенными мостами. Смотрите, как это было

В Петербург прибыло атомное оборудование, изготовленное на «Атоммаше» для энергоблоков АЭС Китая и Индии. Две баржи с атомными реакторами и парогенераторами стартовали со спецпричала в Цимлянске 21 апреля.
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Преодолев 3,5 тысячи километров речного пути, баржа с оборудованием для Китая прошла под Дворцовым мостом в половине четвертого утра 1 июня, груз для Индии прибыл в порт Петербурга на несколько дней раньше.
В ближайшее время отдельными судовыми партиями оба комплекта отправятся в пункты назначения — на энергоблок
АЭС «Куданкулам» находится на юге Индии, в штате Тамилнад. В ходе строительства на АЭС возведут шесть энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 мощностью 6000 МВт. Энергоблоки
Тяньваньская АЭС расположена в китайской провинции Цзянсу. Энергоблоки