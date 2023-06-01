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    Реактор для китайской АЭС прошел по Неве под разведенными мостами. Смотрите, как это было

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    12 комментариев

    В Петербург прибыло атомное оборудование, изготовленное на «Атоммаше» для энергоблоков АЭС Китая и Индии. Две баржи с атомными реакторами и парогенераторами стартовали со спецпричала в Цимлянске 21 апреля.

    супервидовая камера «Фонтанки»

    Преодолев 3,5 тысячи километров речного пути, баржа с оборудованием для Китая прошла под Дворцовым мостом в половине четвертого утра 1 июня, груз для Индии прибыл в порт Петербурга на несколько дней раньше.

    Фото: Росатом
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    В ближайшее время отдельными судовыми партиями оба комплекта отправятся в пункты назначения — на энергоблок № 5 АЭС «Куданкулам» в Индию и энергоблок № 7 Тяньваньской АЭС в Китай, которые строятся по российскому проекту.

    АЭС «Куданкулам» находится на юге Индии, в штате Тамилнад. В ходе строительства на АЭС возведут шесть энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 мощностью 6000 МВт. Энергоблоки № 1 и № 2 вошли в состав энергосети Индии в 2013 и 2016 годах, еще четыре строящихся энергоблока войдут в состав АЭС «Куданкулам» второй и третьей очередью.

    Тяньваньская АЭС расположена в китайской провинции Цзянсу. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами ВВЭР-1000 запустили в эксплуатацию в 2007 году, блоки № 3 и № 4 — в 2018-м. Рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 Тяньваньской АЭС с российскими реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+ подписали в июне 2018 года.

    Фото: Росатом

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    Комментарии 12

    лысик01 Июн 2023 в 13:25
    Будет один единственный, который купят, остальные скопируют))))
    +0−0
    SU LUX INN01 Июн 2023 в 13:16
    да, это слегка Напоминает царап-царап!
    +0−2
    Гость01 Июн 2023 в 12:59
    Давайте возрадуемся братья и сестры виду как от нас в Метрополию уплывает ядерный реактор, нефть, газ, лес, ваше настоящее и будущее ваших детей.
    +1−4
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