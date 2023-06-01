МВД объявило в розыск журналиста Романа Попкова*, которого называли вербовщиком Треповой

Киевского журналиста Романа Попкова* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в России в федеральный розыск. Информация об этом 31 мая появилась в базе МВД.
Отмечается, что ищут его по статье Уголовного кодекса.
Ранее в телеграм-каналах распространялась информация о том, что Попков якобы завербовал Дарью Трепову* — фигурантку по делу о гибели военкора Владлена Татарского, тоже внесенную в список террористов и экстремистов. Якобы Попков предложил Треповой выполнить задание от своего знакомого, оказавшегося агентом СВУ, и она передала Татарскому статуэтку, которая позже взорвалась.
Сам Попков «вербовку» отрицал — заявил, что знает Трепову только по соцсетям: они иногда переписывались, потому что Дарью интересовала журналистика.
Ранее в розыск объявили еще одного фигуранта по делу о теракте на Университетской набережной — Юрия Денисова, также внесенного в список террористов и экстремистов.
*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.