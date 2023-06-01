МВД объявило в розыск журналиста Романа Попкова*, которого называли вербовщиком Треповой

Киевского журналиста Романа Попкова* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в России в федеральный розыск. Информация об этом 31 мая появилась в базе МВД.



Отмечается, что ищут его по статье Уголовного кодекса.