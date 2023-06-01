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    МВД объявило в розыск журналиста Романа Попкова*, которого называли вербовщиком Треповой

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    3 комментария

    Киевского журналиста Романа Попкова* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в России в федеральный розыск. Информация об этом 31 мая появилась в базе МВД.

    Отмечается, что ищут его по статье Уголовного кодекса.

    Фото: МВД
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    Ранее в телеграм-каналах распространялась информация о том, что Попков якобы завербовал Дарью Трепову* — фигурантку по делу о гибели военкора Владлена Татарского, тоже внесенную в список террористов и экстремистов. Якобы Попков предложил Треповой выполнить задание от своего знакомого, оказавшегося агентом СВУ, и она передала Татарскому статуэтку, которая позже взорвалась.

    Сам Попков «вербовку» отрицал — заявил, что знает Трепову только по соцсетям: они иногда переписывались, потому что Дарью интересовала журналистика.

    Ранее в розыск объявили еще одного фигуранта по делу о теракте на Университетской набережной — Юрия Денисова, также внесенного в список террористов и экстремистов.

    *Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Фото: МВД

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    Комментарии 3

    Гость01 Июн 2023 в 13:13
    . так вы никогда не найдёте ..объявите награду - 10 млн. руб. , на той стороне гроши любят , приведут за ноздри..
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 12:10
    кто такой "агент СВУ"?
    +2−0
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