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    Картаполов ответил, когда комитет ГД по обороне может рассмотреть проект о повышении призывного возраста

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    Думский Комитет по обороне рассмотрит проект о повышении призывного возраста после 11 июня, передаёт 31 мая РИА Новости. Об этом агентству рассказал глава комитета Андрей Картаполов.

    «После региональной недели», — ответил Картаполов на вопрос журналистов о сроках рассмотрения. В плане работы Госдумы РФ «региональная неделя» с 5 по 11 июня.

    Ранее Картаполов заявлял, что Госдума РФ может принять закон о повышении минимального призывного возраста до 21 года уже в эту весеннюю сессию — то есть до 30 июля 2023 года.

    Напомним, проект закона внесли в нижнюю палату парламента РФ в апреле 2023 года, «Фонтанка» писала об этом. Документ предусматривает поэтапное повышение призывного возраста. Нижний предел призыва в армию предлагается повысить с 18 до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. Причем порог в 30 лет планируется ввести сразу, а нижний предлагают менять в течение двух лет.

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    Госдума РФКомитет по обороне ГосдумыАндрей КартаполовПовышение призывного возраста
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