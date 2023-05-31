Картаполов ответил, когда комитет ГД по обороне может рассмотреть проект о повышении призывного возраста

Думский Комитет по обороне рассмотрит проект о повышении призывного возраста после 11 июня, передаёт 31 мая РИА Новости. Об этом агентству рассказал глава комитета Андрей Картаполов.
«После региональной недели», — ответил Картаполов на вопрос журналистов о сроках рассмотрения. В плане работы Госдумы РФ «региональная неделя» с 5 по 11 июня.
Ранее Картаполов заявлял, что Госдума РФ может принять закон о повышении минимального призывного возраста до 21 года уже в эту весеннюю сессию — то есть до 30 июля 2023 года.
Напомним, проект закона внесли в нижнюю палату парламента РФ в апреле 2023 года, «Фонтанка» писала об этом. Документ предусматривает поэтапное повышение призывного возраста. Нижний предел призыва в армию предлагается повысить с 18 до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. Причем порог в 30 лет планируется ввести сразу, а нижний предлагают менять в течение двух лет.