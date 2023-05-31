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    Выставки

    Экс-директор Пушкинского музея открывает выставку в новом пространстве Музея Бродского

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    Марина Лошак, ранее занимавшая должность директора Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, готовит свой первый проект в качестве куратора в Петербурге. 9 июня в квартире № 34 — новом пространстве в составе Музея Бродского — откроется первая выставка — «От руки» (6+).

    В экспозиции будут представлены переписанные в советские годы вручную, на обрывках листов, в школьных тетрадях, тексты неподцензурных поэтов: Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака и других. Тех, кто вдохновлял поэта. От самого него будет представлена черновая тетрадь. Посетителям будут также предлагать переписать стихотворения от руки — чтобы ощутить особую связь с произведением, которая появляется в этот момент.

    Сокуратор выставки Юлия Сенина рассказала «Фонтанке», что выставка проработает месяц, до 8 июля, после чего пространство вновь станет обычной квартирой. Ее будут сдавать, а вырученные деньги пойдут музею — подобная практика, по словам Сениной, есть в разных мировых культурных институциях. Тем более что квартира на 5-м этаже Дома Мурузи, с выходом на мемориальную лестницу, имеет привлекательность не только как локация в центре города: до революции номер квартиры был 20 и с 1889 по 1892 год ее снимали Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус.

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