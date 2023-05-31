Экс-директор Пушкинского музея открывает выставку в новом пространстве Музея Бродского

Марина Лошак, ранее занимавшая должность директора Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, готовит свой первый проект в качестве куратора в Петербурге. 9 июня в квартире № 34 — новом пространстве в составе Музея Бродского — откроется первая выставка — «От руки» (6+).



В экспозиции будут представлены переписанные в советские годы вручную, на обрывках листов, в школьных тетрадях, тексты неподцензурных поэтов: Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака и других. Тех, кто вдохновлял поэта. От самого него будет представлена черновая тетрадь. Посетителям будут также предлагать переписать стихотворения от руки — чтобы ощутить особую связь с произведением, которая появляется в этот момент.

