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    «Ъ»: Белоруссия планирует повысить тарифы на транзит нефти

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    Оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» хочет поднять тариф на транспортировку нефти на 84%, сообщает 31 мая «Коммерсантъ».

    С предложением повысить расценки с 1 июля нефтетранспортное предприятие обратилось в «Транснефть». По мнению оператора, это позволит обеспечить безубыточную работу компании и сохранить возможность дальнейшего развития на фоне санкций ЕС, которые сократили поставки российской нефти по территории Белоруссии.

    Нефтепровод «Дружба» на территории Белоруссии разветвляется на северную нитку, которая идет в направлении Польши и Германии, и южную, которая через Украину протянута в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

    За первые три месяца 2023 года грузооборот по транзитным направлениям упал на 38,6% ниже плановых показателей «Транснефти», а в направлении Польши и Германии, которые отказались от российского сырья в пользу казахстанского, на 55,2%. В целом, за первый квартал прокачка по системе упала в 4,7 раза в сравнении год к году. По прогнозам Минска, по итогам года уровень транзита нефти упадет на 45,9 % в общем, и на 71,2% в направлении Польши и Германии, в частности.

    По итогам первых трех месяцев 2023 года убыток «Гомельтранснафта Дружба» составил 329 млн руб., по полугодию показатель может вырасти до 1,26 миллиарда рублей.

    Украина с 1 января 2023 года повысила на 18,3% тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии – до €13,6 за тонну. С 1 июня ставка за прокачку вырастет на 25% – до €17.

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