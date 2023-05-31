«Ъ»: Белоруссия планирует повысить тарифы на транзит нефти

Оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» хочет поднять тариф на транспортировку нефти на 84%, сообщает 31 мая «Коммерсантъ».



С предложением повысить расценки с 1 июля нефтетранспортное предприятие обратилось в «Транснефть». По мнению оператора, это позволит обеспечить безубыточную работу компании и сохранить возможность дальнейшего развития на фоне санкций ЕС, которые сократили поставки российской нефти по территории Белоруссии.



Нефтепровод «Дружба» на территории Белоруссии разветвляется на северную нитку, которая идет в направлении Польши и Германии, и южную, которая через Украину протянута в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

