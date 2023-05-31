«Ъ»: Белоруссия планирует повысить тарифы на транзит нефти

Оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» хочет поднять тариф на транспортировку нефти на 84%, сообщает 31 мая «Коммерсантъ».
С предложением повысить расценки с 1 июля нефтетранспортное предприятие обратилось в «Транснефть». По мнению оператора, это позволит обеспечить безубыточную работу компании и сохранить возможность дальнейшего развития на фоне санкций ЕС, которые сократили поставки российской нефти по территории Белоруссии.
Нефтепровод «Дружба» на территории Белоруссии разветвляется на северную нитку, которая идет в направлении Польши и Германии, и южную, которая через Украину протянута в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.
За первые три месяца 2023 года грузооборот по транзитным направлениям упал на 38,6% ниже плановых показателей «Транснефти», а в направлении Польши и Германии, которые отказались от российского сырья в пользу казахстанского, на 55,2%. В целом, за первый квартал прокачка по системе упала в 4,7 раза в сравнении год к году. По прогнозам Минска, по итогам года уровень транзита нефти упадет на 45,9 % в общем, и на 71,2% в направлении Польши и Германии, в частности.
По итогам первых трех месяцев 2023 года убыток «Гомельтранснафта Дружба» составил 329 млн руб., по полугодию показатель может вырасти до 1,26 миллиарда рублей.