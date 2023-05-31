В Петербурге задержали бывшего охранника детского центра за домогательства к школьнице. Ранее его судили за педофилию

Петербурженка сообщила в полицию о сексуальном насилии, которому подверглась девочка во время посещения детского центра. Задержали бывшего охранника.



45-летняя заявительница обратилась в УМВД по Центральному району накануне около половины первого ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 мая. Она, по предварительной информации, сообщила, что 27 мая её 11-летняя дочь была в детском центре и к ней приставал один из охранников.



Личность подозреваемого была установлена. Выяснилось, что 68-летнего мужчину уволили из охранной фирмы 29 мая. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по делу о «развратных действиях» в отношении лица, не достигшего 16 лет.

