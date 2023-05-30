Прокуратура требует возбудить второе уголовное дело после жалоб на истязание детей в петербургской школе

Прокуратура внесла представление директору школы № 4 на Васильевском острове в Петербурге, ученики которой, по словам родителей, подвергались издевательствам.
«В школе не в полной мере выполнялись требования законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, а также об образовании. Указанное стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами образовательного учреждения», — уточнили в ведомстве 30 мая.
По итогам проверки сотрудники прокуратуры увидели состав 156 статьи УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником»). Материалы направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Кроме того, прокуратурой подготовлены иски о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетних.
Скандал в коррекционной школе № 4 начался с публикации фрагментов аудиозаписи урока, на которой слышны угрозы физическим насилием по отношению к ребёнку. Следственный комитет, изучив запись, возбудил уголовное дело об истязании. По версии следствия, с сентября 2022 года по апрель 2023 года, педагоги «систематически причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним 2013 и 2014 годов рождения, имеющим трудности в освоении учебного процесса и являющимся инвалидами». Также СК обратил внимание, что одному из школьников были нанесены телесные повреждения.