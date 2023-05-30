Прокуратура требует возбудить второе уголовное дело после жалоб на истязание детей в петербургской школе

Прокуратура внесла представление директору школы № 4 на Васильевском острове в Петербурге, ученики которой, по словам родителей, подвергались издевательствам.



«В школе не в полной мере выполнялись требования законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, а также об образовании. Указанное стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами образовательного учреждения», — уточнили в ведомстве 30 мая.



По итогам проверки сотрудники прокуратуры увидели состав 156 статьи УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником»). Материалы направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Кроме того, прокуратурой подготовлены иски о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетних.

