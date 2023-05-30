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    Полюсы или полюса? Попробуйте ответить на реальные вопросы из ЕГЭ по русскому языку

    Справитесь? Или придется гуглить правильные ответы?

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    Тысячи выпускников в эти дни надеются, что ЕГЭ — это просто страшный сон
    Тысячи выпускников в эти дни надеются, что ЕГЭ — это просто страшный сонФото: Максим Серков / NGS42.RU
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    Кто бы мог подумать 20 лет назад, что всего три буквы будут способны ввести школьников в ужас, а тем, кто постарше, подарит возможность оценивать молодежь уничижительной фразой «поколение ЕГЭ». А пока свидетели советской модели образования настаивают на своем превосходстве, школьники продолжают сдавать, сдавать и сдавать. Предлагаем проверить свои знания по русскому языку. А вы справитесь?

    Начнем с простого. Подберите указательное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска во втором предложении текста.

    Шаровая молния — это образование, вызванное созданием при ударе обычной молнии газообразных химически активных веществ, которые горят в присутствии катализатора, например частичек дыма или пыли. Но, к сожалению, пока мы не знаем веществ с […] колоссальной теплотворной способностью, которой обладает вещество шаровой молнии.

    Укажите вариант ответа, в котором неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.

    В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Что это за предложение?

    Задача со звездочкой! В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Что это за слово?

    Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Укажите номера рядов:

    1. Не..глядный, з..головок, з..гляденье.
    2. Во..горание, в..драгивать, ра..витие.
    3. Меж..гровой, по..грать, сверх..зысканный.
    4. Пр..обрел, пр..образователь, пр..оритет.
    5. Суб..ективный, оп..янение, в..юн.

    Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно.

    А теперь пунктуация. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.

    1. Учитель наш слыл радикалом и бранил за легкомыслие не только Пифагора но даже Лейбница и Ньютона.
    2. Семен Иванович брал по порциям или одни щи с пирогом или одну говядину.
    3. Трактирщик то помогал некоторым то отбегал в сторону и всё командовал критиковал.
    4. В комнате Риты окна были открыты настежь и пахло яблоками.
    5. Мать положила в мешок хлеба и соли и сахара.

    И еще одно задание на запятые. Расставьте все знаки препинания:

    Туча (1) нависшая (2) над высокими вершинами тополей (3) уже сыпала (4) моросящим дождиком.

    Подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска.

    Давайте поговорим о жизни, о развитии нашего языка. Когда читаешь биографии слов, окончательно утверждаешься в мысли, […] русский язык, как и всякий здоровый и сильный организм, всегда находится в движении, в динамике непрерывного роста.

    А вы помните, что такое фразеологизм? Найдите его в этих предложениях:

    Если человек не может ясно изложить свою мысль, значит, мысль недостаточно ясна для самого́ человека. Изучение слова оттачивает мысль, и первое оружие, с которым человек идет на завоевание культуры, берет верх над невежеством, — это грамотность.

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    Полюсы или полюса? Попробуйте ответить на реальные вопросы из ЕГЭ по русскому языку

    Меньше половины. Бегом готовиться! А то на экзамене союз от предлога не отличите

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    Полюсы или полюса? Попробуйте ответить на реальные вопросы из ЕГЭ по русскому языку

    Могло быть лучше! Оставшееся время лучше потратить на подготовку

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    Полюсы или полюса? Попробуйте ответить на реальные вопросы из ЕГЭ по русскому языку

    Вы уже почти отличник!

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    Тысячи выпускников в эти дни надеются, что ЕГЭ — это просто страшный сон
    Тысячи выпускников в эти дни надеются, что ЕГЭ — это просто страшный сонФото: Максим Серков / NGS42.RU

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