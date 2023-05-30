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    Яхта потерпела крушение в Италии, погибли уроженка России и сотрудники спецслужб

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    Четыре человека погибли в результате ЧП с моторной яхтой на озере Лаго-Маджоре в Италии 28 мая.

    По данным газеты VareseNews, из-за сильного ветра 16-метровое прогулочное судно опрокинулось и затонуло. На борту было 25 человек, в том числе туристы. Большинство доплыли до берега, нескольких выловили спасатели.

    Погибла 50-летняя уроженка России Анна Божкова, которая была замужем за капитаном судна и давно жила в провинции Варезе. Также погибли 53-летний гражданин Израиля, работавший на спецслужбе своей страны, и два сотрудника итальянских секретных служб: 53-летняя женщина и 62-летний мужчина. Поисково-спасательные работы велись в ночь на 29 мая в сложных погодных условиях, привлекался вертолет береговой охраны с инфракрасными детекторами. Тела итальянцев нашли в понедельник на глубине около 15 метров.

    Автор: VareseNews / YouTube

    О погодной причине трагедии рассказал Паоло Валиса из Предальпийского геофизического центра: «Это холодный воздух, сильно ударяющий по земле. Порывы ветра могут достигать больших скоростей и достигать 100 км/ч».

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