Яхта потерпела крушение в Италии, погибли уроженка России и сотрудники спецслужб

Четыре человека погибли в результате ЧП с моторной яхтой на озере Лаго-Маджоре в Италии 28 мая.



По данным газеты VareseNews, из-за сильного ветра 16-метровое прогулочное судно опрокинулось и затонуло. На борту было 25 человек, в том числе туристы. Большинство доплыли до берега, нескольких выловили спасатели.



Погибла 50-летняя уроженка России Анна Божкова, которая была замужем за капитаном судна и давно жила в провинции Варезе. Также погибли 53-летний гражданин Израиля, работавший на спецслужбе своей страны, и два сотрудника итальянских секретных служб: 53-летняя женщина и 62-летний мужчина. Поисково-спасательные работы велись в ночь на 29 мая в сложных погодных условиях, привлекался вертолет береговой охраны с инфракрасными детекторами. Тела итальянцев нашли в понедельник на глубине около 15 метров.

