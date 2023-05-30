Один раз пронесло, на второй занесло. На Планерной ДПС возвращала юношу в отрезвляющую реальность

Юноша на отечественном автомобиле второй раз за две недели попался дорожной полиции Приморского района Петербурга. Снова пройти по алкогольной грани не вышло.



О стремительно молодеющих нетрезвых автомобилистах «Дорожный инспектор» рассказывает на примере 18-летнего водителя. Во втором часу ночи 29 мая он не разминулся с инспекторами ДПС ОГИБДД на Планерной, 30.

Предъявлять документы и «продуваться» пришлось второй раз за последние две недели. И если в первую встречу алкотестер всё же не дотянул до границы допустимых значений, то в ночь на понедельник кратно превысил.