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    Один раз пронесло, на второй занесло. На Планерной ДПС возвращала юношу в отрезвляющую реальность

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    Юноша на отечественном автомобиле второй раз за две недели попался дорожной полиции Приморского района Петербурга. Снова пройти по алкогольной грани не вышло.

    О стремительно молодеющих нетрезвых автомобилистах «Дорожный инспектор» рассказывает на примере 18-летнего водителя. Во втором часу ночи 29 мая он не разминулся с инспекторами ДПС ОГИБДД на Планерной, 30.

    Предъявлять документы и «продуваться» пришлось второй раз за последние две недели. И если в первую встречу алкотестер всё же не дотянул до границы допустимых значений, то в ночь на понедельник кратно превысил.

    «Надул — 0,589 мг/л», — сообщают в паблике и ёмко описывают состояние водителя: «В полной некондиции».

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    Протокол за пьяную езду готовит к прощанию с не так давно полученным водительским удостоверением. Первая часть статьи 12.8 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет.

    Фото: Дорожный инспектор.

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