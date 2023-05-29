Суд в Москве отправил в колонию актера, который до смерти избил экс-замминистра энергетики

Суд в Москве приговорил актера Глеба Нейжмак-Иорданского, до смерти избившего экс-замминистра энергетики Леонида Тропко, к восьми годам колонии общего режима. Об этом 29 мая говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Фигуранта дела признали виновным в преступлении, предусмотренном 2-й частью 111 статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений»).
«Суд также удовлетворил иск супруги потерпевшего о возмещении морального вреда в размере
В ноябре 2021 года около подъезда одного из жилых домов на улице Генерала Ермолова в Москве Нейжмак-Иорданский напал на 69-летнего Тропко. Он бил мужчину руками и ногами. В итоге Тропко попал в больницу с травмами головы и спустя две недели умер.