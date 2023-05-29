Суд в Москве отправил в колонию актера, который до смерти избил экс-замминистра энергетики

Суд в Москве приговорил актера Глеба Нейжмак-Иорданского, до смерти избившего экс-замминистра энергетики Леонида Тропко, к восьми годам колонии общего режима. Об этом 29 мая говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.



Фигуранта дела признали виновным в преступлении, предусмотренном 2-й частью 111 статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений»).