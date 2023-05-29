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    The Guardian: На аукционе продадут карандаш Адольфа Гитлера

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    Карандаш, который, предположительно, был подарен Адольфу Гитлеру его избранницей Евой Браун, продадут на аукционе в Белфасте. Об этом 29 мая сообщает The Guardian.

    Стоимость предмета может составить от 50 до 80 тысяч фунтов (от 4,9 млн до 7,9 млн рублей).

    Считается, что Браун подарила этот карандаш Гитлеру на его 52-й день рождения 20 апреля 1941 года. На нем видна надпись «Ева» на немецком языке и инициалы «АН» (Adolf Hitler).

    «Важность этого предмета заключается в том, что он помогает разгадать скрытый фрагмент истории, давая уникальное представление о личных отношениях Гитлера, которые тот тщательно скрывал от посторонних глаз», — заявил представитель аукционного дома Bloomfield Auctions.

    Сама продажа, как уточняет издание, состоится 6 июня. Там будет представлен широкий спектр исторических предметов, в том числе оригинальная фотография Гитлера с подписью и рукописное помилование королевы Виктории от 1869 года для ирландских повстанцев, осужденных за измену.

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    АукционАдольф Гитлер
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