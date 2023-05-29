Трассу «Кола» перекроют днем и утром ради малых ракетных кораблей и теплоходов

Разводка Ладожского моста на 45 минут перекроет движение по Мурманскому шоссе в Кировском районе Ленобласти 29 и 30 мая. Проезд будет закрыт на 45 минут.

С 15:00 до 15:45 29 мая на 40-километре федеральной автодороги «Кола» для прохода вверх по реке малых ракетных кораблей «Одинцово» и «Советск» разведут Ладожский мост через Неву, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». А 30 мая переправу разведут с 10:00 до 10:45 для пропуска вниз по реке теплоходов «РБ-27» и «РБ-393». Движение автомобильного транспорта в эти периоды будет полностью перекрыто.