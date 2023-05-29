Петербургу предрекают самое холодное 29 мая за 20 лет наблюдений

Утром 29 мая в Петербурге солнечно, а днём погода может испортиться. Температура сегодня — ниже обычного для конца мая.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром и днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура, ночью опускавшаяся до 8–10 градусов, днем составит 15–17.

