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    Петербургу предрекают самое холодное 29 мая за 20 лет наблюдений

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    Утром 29 мая в Петербурге солнечно, а днём погода может испортиться. Температура сегодня — ниже обычного для конца мая.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром и днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура, ночью опускавшаяся до 8–10 градусов, днем составит 15–17.

    Сегодня, как объясняет центр «ФОБОС», синоптическую ситуацию в регионе определяет холодный атмосферный фронт, проходящий над нами. Он постепенно уплотнит облака, усилит ветер и вызовет кратковременные дожди, что удержит температуру ниже положенных по климату значений. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

    «Яндекс.Погода» предсказывает самое холодное 29 мая за 20 лет наблюдений: 15 градусов будут ощущаться как 10 при низкой влажности воздуха — 49 %. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 7 до 22 градусов в течение суток. Самое холодное 29 мая выдалось в 1975 году, когда днём был ноль, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 29.

    Завтра ожидается ещё на градус холоднее — 14–16, но уже без существенных осадков. А в последний день мая — чуть теплее.

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