50 тысяч человек собрал фестиваль «Петровские ассамблеи»

Не менее 50 тысяч человек собрал вечером 28 мая на Газпром Арене фестиваль «Петровские ассамблеи», приуроченный к 320-му дню рождения Петербурга. Основная часть билетов распространялась бесплатно.



Над стадионом летали надувные ростральные колонны и сфинксы, гигантский экран над сценой поддерживали разноцветные атланты, ведущие напомнили об основных событиях в истории города. А в перерывах между выступлениями артистов молодежи рассказывали о нацпроектах.