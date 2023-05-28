50 тысяч человек собрал фестиваль «Петровские ассамблеи»

Не менее 50 тысяч человек собрал вечером 28 мая на Газпром Арене фестиваль «Петровские ассамблеи», приуроченный к 320-му дню рождения Петербурга. Основная часть билетов распространялась бесплатно.
Над стадионом летали надувные ростральные колонны и сфинксы, гигантский экран над сценой поддерживали разноцветные атланты, ведущие напомнили об основных событиях в истории города. А в перерывах между выступлениями артистов молодежи рассказывали о нацпроектах.
Ну и главное, конечно, танцы. За музыкальное сопровождение отвечали Pharaoh, Клава Кока, новые русские рокеры «Три дня дождя» и автор известного шлягера «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко.