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    Под Петербургом брат и сестра попали в больницу после экспериментов с сигаретой

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    Подросток эффектно попробовал взрослую жизнь в Бокситогорском районе Ленобласти. После пары затяжек он попал в больницу вместе с сестрой.

    Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, накануне вечером на улице Заводской в Пикалево загорелась квартира на втором этаже. Пожар ликвидировали после полуночи. Огонь уничтожил комнату в 20 квадратов, отмечается на сайте МЧС Ленобласти.

    По данным «Фонтанки», в момент возгорания в квартире не было взрослых, только брат и сестра — подростки. 14-летний мальчик решил закурить, сигарета упала на ковер, рядом стояла канистра с бензином, предназначенная для заправки триммера. Пламя вспыхнуло и начало быстро «забирать» территорию.

    В больницу после пожара доставили 16-летнюю школьницу с ожогом поверхности тела площадью около 39% и ее 14-летнего брата с ожогами обоих кистей, также у мальчика зафиксировали резаную рану на предплечье.

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