Под Петербургом брат и сестра попали в больницу после экспериментов с сигаретой

Подросток эффектно попробовал взрослую жизнь в Бокситогорском районе Ленобласти. После пары затяжек он попал в больницу вместе с сестрой.



Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, накануне вечером на улице Заводской в Пикалево загорелась квартира на втором этаже. Пожар ликвидировали после полуночи. Огонь уничтожил комнату в 20 квадратов, отмечается на сайте МЧС Ленобласти.