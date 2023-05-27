В ДНР из военной части сбежали экс-заключенные с оружием

Семь военнослужащих самовольно покинули воинскую часть в ДНР. Все они — бывшие заключенные. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, они сбежали с оружием в районе Соледара. Троих уже задержали в Брянке на территории ЛНР. Мужчины были в кафе в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие: он хотел сдаться.

Сейчас ведется розыск троих человек, в том числе в Ростовской области.

Накануне издание 161.RU сообщало, что силовики Ростовской области получили ориентировку на военнослужащих из отряда «Шторм Z», сбежавших из Лисичанска в ЛНР. Уточнялось, что дезертиры — экс-заключенные.