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    В ДНР из военной части сбежали экс-заключенные с оружием

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    Семь военнослужащих самовольно покинули воинскую часть в ДНР. Все они — бывшие заключенные. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    По словам собеседника агентства, они сбежали с оружием в районе Соледара. Троих уже задержали в Брянке на территории ЛНР. Мужчины были в кафе в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие: он хотел сдаться.

    Сейчас ведется розыск троих человек, в том числе в Ростовской области.

    Накануне издание 161.RU сообщало, что силовики Ростовской области получили ориентировку на военнослужащих из отряда «Шторм Z», сбежавших из Лисичанска в ЛНР. Уточнялось, что дезертиры — экс-заключенные.

    Источник в военной структуре ЛДНР рассказал корреспонденту издания, что во время побега был убит военный министерства госбезопасности Луганской Народной Республики. Собеседник добавил, что сбежавшие мужчины находились на территории военных объектов по контракту.

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    Комментарии 46

    Гость27 Мая 2023 в 21:05
    Фонтанка, кому дуешь
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