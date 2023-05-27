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    На Украине нацкомиссия по энергетике предложила увеличить вдвое цены на электроэнергию

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    Увеличить с 1 июня вдвое тариф на электроэнергию для населения предложила Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины. Об этом 27 мая сообщает украинский портал «Энергореформа».

    С письмом в Минэнерго Украины обратился председатель регулятора Руслан Кайдаш. Он предложил в рамках первого этапа корректировки поднять цену с «применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч». Изменение позволит улучшить финансовые показатели госкомпаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» и «приблизить механизм к сбалансированному состоянию», полагает регулятор. Он также отметил, что единственный способ стабилизировать механизм — постепенно привести цены к рыночному уровню.

    Кабмин, скорее всего, поддержит предложение на заседании в ближайшее время, отмечает издание.

    Пока что на Украине действует тариф для населения в 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч за месяц и 1,68 грн/кВт-ч при потреблении больших объемов.

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