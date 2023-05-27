На Украине нацкомиссия по энергетике предложила увеличить вдвое цены на электроэнергию

Увеличить с 1 июня вдвое тариф на электроэнергию для населения предложила Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины. Об этом 27 мая сообщает украинский портал «Энергореформа».

С письмом в Минэнерго Украины обратился председатель регулятора Руслан Кайдаш. Он предложил в рамках первого этапа корректировки поднять цену с «применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч». Изменение позволит улучшить финансовые показатели госкомпаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» и «приблизить механизм к сбалансированному состоянию», полагает регулятор. Он также отметил, что единственный способ стабилизировать механизм — постепенно привести цены к рыночному уровню.