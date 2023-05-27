В США медведь не сдавался и объел кондитерскую

Черный медведь ворвался на склад кондитерской города Эйвон американского штата Коннектикут, напугал работников, съел 60 капкейков и сбежал. бэтом 27 мая сообщает агентство Associated Press.

Сотрудники кондитерской вертелись на складе кондитерской и грузили пирожные в фургон для доставки заказчикам, когда в помещение заявился косолапый.

Сотрудники подняли гвалт, в основном от испуга, но заодно и в надежде отпугнуть мишку. Но он оказался не из пугливых — трижды отступал и трижды возвращался. Когда же терпеть назойливых пекарей стало невмоготу, медведь решил их тоже напугать, и даже бросился на одну из сотрудниц. Съев 60 капкейков, мишка угомонился и был таков.