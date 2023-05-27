Экспорт российского леса в свободном падении. Эксперты рассчитывают на Китай, но и там склады забиты

Экспорт российской лесопромышленной продукции стремительно падает, в первом квартале 2023 года поставки доски и бруса из сосны, ели и лиственницы сократились на 20,9 %, до 4,5 млн кубометров, 27 мая сообщает «Коммерсантъ». Показатели первого квартала соразмерны общему падению рынка экспорта древесины в 2022 году.
Тенденция к отрицательной динамике была заложена на фоне санкций Евросоюза, который был одним из ключевых покупателей. На его долю приходилось до одной пятой всех экспортных поставок, однако эксперты рассчитывают, что отгрузки восстановятся благодаря их переориентации из Европы в Китай.
В первом квартале 2023 года сократили закупки российских пиломатериалов и другие недружественные страны — в 6,4 раза, до 271,6 тыс. кубометров, на 47 % снизила объемы импорта Япония, на 40,3 % США, Корея — на 18,7 %.
Из ключевых потребителей древесины остались Китай и Узбекистан, на их долю пришлось более 74 % объемов всего экспорта: Китай закупил 2,88 млн кубов, продемонстрировав рост на 3,5 % и составив 63,6 % доли экспорта, Узбекистан приобрел 480 тыс. кубометров, при росте на 13,4 % его доля составила 10,6 %.
Основными причинами низкого спроса эксперты называют высокие запасы на складах Китая, а также падение котировок на фоне дорогой логистики.
Снижается и производство ключевой продукции ЛПК: в 1 квартале 2023 года, в сравнении год к году, производство сократилось на 12,3 %, до 6,6 млн кубометров. Производство фанеры упало на треть — до 738 тыс. кубометров, древесно-волокнистых плит — на 22,8 %, до 141 млн условных квадратных метров, древесно-стружечных плит — на 9 %, до 2,6 млн условных кубометров.
Производство ключевой продукции ЛПК также не может выбраться из отрицательной динамики. Выпуск пиломатериалов в первом квартале 2023 года сократился относительно аналогичного периода прошлого года на 12,3 %, до 6,6 млн кубометров. Производство бумаги потеряло одну пятую объема, и снизилось до 2,369 млн тонн. Меньше других просело производство древесины и древесной массы — снижение составило 3,9 %, до 1,1 млн тонн.