Экспорт российского леса в свободном падении. Эксперты рассчитывают на Китай, но и там склады забиты

Экспорт российской лесопромышленной продукции стремительно падает, в первом квартале 2023 года поставки доски и бруса из сосны, ели и лиственницы сократились на 20,9 %, до 4,5 млн кубометров, 27 мая сообщает «Коммерсантъ». Показатели первого квартала соразмерны общему падению рынка экспорта древесины в 2022 году.

Тенденция к отрицательной динамике была заложена на фоне санкций Евросоюза, который был одним из ключевых покупателей. На его долю приходилось до одной пятой всех экспортных поставок, однако эксперты рассчитывают, что отгрузки восстановятся благодаря их переориентации из Европы в Китай.