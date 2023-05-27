Северо-Западу — утепляться. Синоптики рассказали, каких аномалий ждать от погоды в июне

Прогноз погоды на июнь 27 мая подготовили синоптики центра «ФОБОС». Ничего ободряющего для Петербурга в нем нет.

Жителям крайнего Запада и Северо-Запада России предстоит мириться с прохладой — температура воздуха будет немного ниже нормы.

Прохладно будет и в восточных регионах страны, шанс на установление более теплой, чем обычно, погоды, есть только на юге Дальнего Востока.

В Центральной России месяц начнется с прохладной погоды, еще одна кратковременная волна похолодания ожидается в первые дни второй декады июня, и ей на смену придет тепло — среднюю температуру здесь ждут выше уровня климатической нормы.