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    Как Петербург отмечает День города

    Северо-Западу — утепляться. Синоптики рассказали, каких аномалий ждать от погоды в июне

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    Прогноз погоды на июнь 27 мая подготовили синоптики центра «ФОБОС». Ничего ободряющего для Петербурга в нем нет.

    Жителям крайнего Запада и Северо-Запада России предстоит мириться с прохладой — температура воздуха будет немного ниже нормы.

    Прохладно будет и в восточных регионах страны, шанс на установление более теплой, чем обычно, погоды, есть только на юге Дальнего Востока.

    В Центральной России месяц начнется с прохладной погоды, еще одна кратковременная волна похолодания ожидается в первые дни второй декады июня, и ей на смену придет тепло — среднюю температуру здесь ждут выше уровня климатической нормы.

    Поволжье, Урал и Прииртышье, наоборот, окажутся в эпицентре теплой аномалии — температуру здесь ожидают на 4 и более градуса выше многолетних значений.

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