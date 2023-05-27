Самогонный аппарат нокаутировал самогонщика и повредил семь машин

Взорвавшийся самогонный аппарат повредил семь машин во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре. Самогоноварильщик с ожогами попал в больницу, 27 мая сообщили в МЧС России по Хабаровскому краю.

Звонок спасателям поступил утром в субботу, очевидцы сообщили, что слышали взрыв. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что в квартире на четвертом этаже вылетели окна, обломки и осколки повредили семь припаркованных во дворе автомобилей. Осмотревшись на месте, эксперты предположили, что от скопившихся спиртовых паров в квартире взорвался самогонный аппарат. Обошлось без пожара, а вот самому 46-летнему самогонщику досталось крепко — с ожогами его доставили в местную больницу.