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    Самогонный аппарат нокаутировал самогонщика и повредил семь машин

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    Взорвавшийся самогонный аппарат повредил семь машин во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре. Самогоноварильщик с ожогами попал в больницу, 27 мая сообщили в МЧС России по Хабаровскому краю.

    Звонок спасателям поступил утром в субботу, очевидцы сообщили, что слышали взрыв. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что в квартире на четвертом этаже вылетели окна, обломки и осколки повредили семь припаркованных во дворе автомобилей. Осмотревшись на месте, эксперты предположили, что от скопившихся спиртовых паров в квартире взорвался самогонный аппарат. Обошлось без пожара, а вот самому 46-летнему самогонщику досталось крепко — с ожогами его доставили в местную больницу.

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