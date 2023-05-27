Сняли стресс. На металлургическом форуме в Москве гостей развлекала танцовщица на пилоне

На отраслевом форуме NMF-2023 в Москве гостей выставки развлекали танцами на пилоне, которые организовала на своем стенде одна из компаний-участников. Видео 27 мая расходится по соцсетям.

Отчаянию и страсти, с каким танцовщица демонстрировала прочность металлоконструкций и идеально полированный шест, оставалось только позавидовать. Что, видимо, и делали мужчины, расположившиеся в глубине стенда — такую задумчивость и тоску на их лица могла навеять, пожалуй, только презентация более успешных коллег.