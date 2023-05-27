Сняли стресс. На металлургическом форуме в Москве гостей развлекала танцовщица на пилоне

На отраслевом форуме NMF-2023 в Москве гостей выставки развлекали танцами на пилоне, которые организовала на своем стенде одна из компаний-участников. Видео 27 мая расходится по соцсетям.
Отчаянию и страсти, с каким танцовщица демонстрировала прочность металлоконструкций и идеально полированный шест, оставалось только позавидовать. Что, видимо, и делали мужчины, расположившиеся в глубине стенда — такую задумчивость и тоску на их лица могла навеять, пожалуй, только презентация более успешных коллег.
По словам организаторов форума, которые приводит издание «Подъем», вопросов к фирме-экспоненту, которая устроила экстравагантное шоу с танцами, у них не возникло — все было исполнено в рамках приличий, и ради того, чтобы снять стресс у гостей мероприятия. Ну и, во-вторых, это эффектно, заключили организаторы. О жалобах или, наоборот, восторженных отзывах посетителей, не сообщается.