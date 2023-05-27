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    Киностудии признали зависимость от импортной техники

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    Отечественная киноиндустрия заявила, что не смогла за год найти российских аналогов импортному оборудованию, сообщает 27 мая РБК.

    Киностудии на 90 % обеспечиваются зарубежной техникой, начиная от камер и освещения, и заканчивая мегафонами для общения съемочной группы с артистами, а конкурентоспособного российского оборудования нет.

    По этой причине «Ленфильм», пишет издание, не смог выполнить поручение президента РФ о поэтапном замещении иностранной продукции на эквивалентную ей по техническим характеристикам российскую.

    О том, что отрасль нуждается в государственном стимулировании, заявили на киностудии имени М. Горького. В последние годы власти значительно увеличили финансирование киноотрасли с целью импортозамещения: в 2022 году по линии Минкультуры и Фонда Кино объем вливаний составил более 10 млрд руб., на 2023 год запланировано выделить 11,6 млрд руб.

    Но производство конкурентоспособной российской техники и программного обеспечения может растянуться на годы и даже десятилетия, заявил заместитель гендиректора по техническим вопросам, закупкам, безопасности и АХО Киностудии имени М. Горького Андрей Данилин. Санкции, по его словам, могут привести к снижению общего объема рынка киноиндустрии на 50 %.

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    Комментарии 22

    Гость27 Мая 2023 в 12:01
    Книги надо читать.
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