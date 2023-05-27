Наденьте голову! И проверьте, внимательно ли вы читали «Мастера и Маргариту»

Сколько раз в ответ на вопрос «Какая твоя любимая книга» вам приходилось слышать «Мастер и Маргарита»? А сколько раз вы сами так отвечали? Уверены, собьетесь со счета, как только начнете подсчитывать. Но, как известно, язык может скрывать истину, а глаза — никогда! А еще никогда не скроют истину наши тесты. Например, этот. Он просто создан для того, чтобы вы проверили степень своей любви к великому роману. А еще его можно давать пройти всем, кто скажет, что это его любимое произведение.