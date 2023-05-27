Сколько раз в ответ на вопрос «Какая твоя любимая книга» вам приходилось слышать «Мастер и Маргарита»? А сколько раз вы сами так отвечали? Уверены, собьетесь со счета, как только начнете подсчитывать. Но, как известно, язык может скрывать истину, а глаза — никогда! А еще никогда не скроют истину наши тесты. Например, этот. Он просто создан для того, чтобы вы проверили степень своей любви к великому роману. А еще его можно давать пройти всем, кто скажет, что это его любимое произведение.
Наденьте голову! И проверьте, внимательно ли вы читали «Мастера и Маргариту»
Рукописи не горят, как и наши тесты!
27 мая 2023, 09:33
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Понтий Пилат во время допроса Иешуа обнаружил, что ум больше не слушается его. Он задал обвиняемому вопрос, который не нужно задавать на суде. Что это за вопрос?
«Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня».
Попались! Вовсе вы и не читали книгу. Кажется, это лучший момент, чтобы исправить положение дел
А вы точно внимательно читали книгу? Похоже, пора взяться за нее снова!
Неплохо! Кое-что вы явно не помните, но в целом открывали книгу не просто для того, чтобы посмотреть
А вы явный поклонник! Лишь парочка вопросов подвела, но книгу вы знаете хорошо
Королева в восхищении! Мы в восхищении!