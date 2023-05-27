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    Наденьте голову! И проверьте, внимательно ли вы читали «Мастера и Маргариту»

    Рукописи не горят, как и наши тесты!

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    2 комментария
    Фильмы и сериалы то и дело увеличивают армию поклонников «Мастера и Маргариты»
    Фильмы и сериалы то и дело увеличивают армию поклонников «Мастера и Маргариты»Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Сколько раз в ответ на вопрос «Какая твоя любимая книга» вам приходилось слышать «Мастер и Маргарита»? А сколько раз вы сами так отвечали? Уверены, собьетесь со счета, как только начнете подсчитывать. Но, как известно, язык может скрывать истину, а глаза — никогда! А еще никогда не скроют истину наши тесты. Например, этот. Он просто создан для того, чтобы вы проверили степень своей любви к великому роману. А еще его можно давать пройти всем, кто скажет, что это его любимое произведение.

    О ком в начале романа разговаривали Иван Бездомный и Берлиоз?

    За что судили Иешуа?

    Понтий Пилат во время допроса Иешуа обнаружил, что ум больше не слушается его. Он задал обвиняемому вопрос, который не нужно задавать на суде. Что это за вопрос?

    Где казнили Иешуа и двух разбойников?

    Почему Маргарита поверила явившемуся к ней Азазелло?

    А что Азазелло дал Маргарите?

    «Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня».
    Какой из героинь романа принадлежит эта фраза?

    Кем была Маргарита на балу у Воланда?

    Что попросила Маргарита у Воланда?

    Какой город нравился Азазелло больше, чем Москва?

    Кто из героев попросил Воланда подарить мастеру и его возлюбленной заслуженный покой?

    Какой сон уже две тысячи лет видел Понтий Пилат?

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    Наденьте голову! И проверьте, внимательно ли вы читали «Мастера и Маргариту»

    Попались! Вовсе вы и не читали книгу. Кажется, это лучший момент, чтобы исправить положение дел

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    Наденьте голову! И проверьте, внимательно ли вы читали «Мастера и Маргариту»

    А вы точно внимательно читали книгу? Похоже, пора взяться за нее снова!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Наденьте голову! И проверьте, внимательно ли вы читали «Мастера и Маргариту»

    Неплохо! Кое-что вы явно не помните, но в целом открывали книгу не просто для того, чтобы посмотреть

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Наденьте голову! И проверьте, внимательно ли вы читали «Мастера и Маргариту»

    А вы явный поклонник! Лишь парочка вопросов подвела, но книгу вы знаете хорошо

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Наденьте голову! И проверьте, внимательно ли вы читали «Мастера и Маргариту»

    Королева в восхищении! Мы в восхищении!

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    Фильмы и сериалы то и дело увеличивают армию поклонников «Мастера и Маргариты»
    Фильмы и сериалы то и дело увеличивают армию поклонников «Мастера и Маргариты»Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Михаил БулгаковМастер и МаргаритаТестКнигаРазвлеченияЛитература
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