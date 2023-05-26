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    Петербургский главк ответил «Согласию» о статистике угонов

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    Петербургская полиция ответила на рейтинг угонов, опубликованный страховщиками. Информацию от страховой компании в главке назвали «лукавой» и рассказали, как обстоят дела с автомобильными кражами в регионе за последние годы.

    Страховая компания «Согласие» 26 мая назвала пятерку регионов РФ, где чаще всего угоняют автомобили. Петербург попал в рейтинге на третье место после Тверской и Новосибирской областей. Составляли рейтинг по показателю частоты краж, который представляет из себя количество угонов, поделенное на количество действующих полисов каско в регионе. Таким образом, рейтинг со столь общим названием опирается фактически на частную статистику одной страховой компании.

    В ГУ МВД Петербурга и Ленобласти заявили, что такая статистика «не отражает реальную ситуацию с угонами, а решает в первую очередь, видимо, коммерческие задачи компании». Согласно государственной статистике, публикуемой на официальных ресурсах, в 2022 году число автомобильных угонов в Петербурге снизилось на 50%, добавили в главке. И это тенденция уже нескольких лет: за последние 4 года количество хищений автотранспорта в городе сократилось в 9 раз, в том числе благодаря мерам в сфере страхования.

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    ПетербургУгон авто
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