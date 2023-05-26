Петербургский главк ответил «Согласию» о статистике угонов

Петербургская полиция ответила на рейтинг угонов, опубликованный страховщиками. Информацию от страховой компании в главке назвали «лукавой» и рассказали, как обстоят дела с автомобильными кражами в регионе за последние годы.



Страховая компания «Согласие» 26 мая назвала пятерку регионов РФ, где чаще всего угоняют автомобили. Петербург попал в рейтинге на третье место после Тверской и Новосибирской областей. Составляли рейтинг по показателю частоты краж, который представляет из себя количество угонов, поделенное на количество действующих полисов каско в регионе. Таким образом, рейтинг со столь общим названием опирается фактически на частную статистику одной страховой компании.