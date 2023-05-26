Все жилкомсервисы Петербурга должны перейти на единую квитанцию ЖКХ к октябрю

ЕИРЦ Санкт-Петербурга согласовал со Смольным график перевода всех государственных ЖКС на единый платежный документ. Уложиться хотят до нового отопительного периода.



По данным «Фонтанки», график уже подписан руководством ЕИРЦ, жилищного комитета, а также ЖКС № 2 Московского района, который формально является контролирующим собственником всех городских жилкомсервисов в городе. Согласно графику, первую единую квитанцию получат клиенты трех ЖКС Калининского района, она придет в июне за май, это 113 тысяч лицевых счетов. Затем в несколько приемов к нему присоединятся другие районы: 141 тысяча счетов в июле за июнь, 204 тысячи — в августе за июль, 256 тысяч — в сентябре за август и 265 тысяч — в октябре за сентябрь. При этом «октябрьская» часть — все пригородные районы и Адмиралтейский — может быть перенесена на апрель 2024 года.



По итогу этой миграции на единую квитанцию должны перейти все государственные управляющие компании. Что касается частных, то с ними идет обычный переговорный процесс, и они будут или не будут заключать договор с ЕИРЦ Санкт-Петербурга по его результатам.



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что из себя представляет единая квитанция ЖКХ, кто ее печатает и как это влияет на комиссии и способы оплаты. Подробный график — в какой район и когда она придет — в материале «Фонтанки».