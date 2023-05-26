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    Посредник мирной миссии Африки рассказал, как могут начаться переговоры России и Украины

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    Глава Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье, при посредничестве которого планируются переговоры по мирному урегулированию конфликта России и Украины рассказал, что они могут начаться с вопросов об импорте украинского зерна, российских удобрений и обмена военнопленными. Об этом он рассказал газете Financial Times, передает 26 мая «Коммерсант».

    По его словам, представители африканских стран отправятся в Мокву и Киев для переговоров в июне. Африканская мирная миссия, поделился Жан-Ив Оливье, будет работать над переподключением к SWIFT российских банков, которые будут заниматься платежами за сельхозпродукцию.

    «SWIFT не будет установлен для всей России — мы этого не просим <…> Должен быть установлен для конкретных банковских каналов, конкретно для удобрений», — сказал он.

    Подробности переговоров об обмене военнопленных он не уточнил.

    Президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский согласились, что в июне в Москву и Киев прибудут делегации Египта, Сенегала, Республики Конго, ЮАР, Замбии и Уганды для переговоров.

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