Посредник мирной миссии Африки рассказал, как могут начаться переговоры России и Украины

Глава Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье, при посредничестве которого планируются переговоры по мирному урегулированию конфликта России и Украины рассказал, что они могут начаться с вопросов об импорте украинского зерна, российских удобрений и обмена военнопленными. Об этом он рассказал газете Financial Times, передает 26 мая «Коммерсант».

По его словам, представители африканских стран отправятся в Мокву и Киев для переговоров в июне. Африканская мирная миссия, поделился Жан-Ив Оливье, будет работать над переподключением к SWIFT российских банков, которые будут заниматься платежами за сельхозпродукцию.