Ржевская библиотека бесплатно проведет по Сталинскому городку на Пороховых

Кварталы из двух- и трехэтажных домиков встречаются на окраинах Петербурга, а квартал на Пороховых был окраиной окраины, вырос посреди бараков — и стал центром возрождающейся послевоенной жизни. Библиотека «Ржевская» приглашает 28 мая на прогулку. Бесплатно. 12+



Триумфальные пилоны Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Когда-то в объявлениях о покупке жилья могли написать «Пороховые не предлагать»: отвращала сложившаяся в 1970-х застройка. Между тем в свое время «Пороховые» были вполне прогрессивным микрорайоном. Здесь, например, появились первые типовые двухэтажки на 12 квартир. Они были построены по проекту В.А. Каменского — главного архитектора Ленинграда, одним из авторов генплана города. После войны многие районы были разрушены, люди жили в подвалах и даже землянках, нужны были быстровозводимые жилища. Каменский предложил проект зданий, которые до сих пор называют «немецкими»: к строительству привлекали пленных немецких солдат.



А «Сталинский городок» на Пороховых мог похвалиться тем, что у его домов перекрытия не деревянные, а железобетонные. Да и сейчас те дома обладают непозволительной для многих новостроек роскошью — большими зелеными дворами, которые создают ощущение милой уютной окраины.



28 мая идем на экскурсию «Сталинский городок на Пороховых» — в малоэтажный милый квартал на пересечении Ириновского проспекта и улицы Коммуны. Посмотрим на котельную конца 1940-х, школу в стиле сталинского конструктивизма, дойдем до Триумфальных пилонов с изображениями Ленина и Сталина.



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Александра Шеромова

