Четверо «неуловимых» с пистолетом прошлись по улице на юге Петербурга и за 20 минут напали на двоих

Четверо подростков прошлись по улице в Красносельском районе, оставляя за собой гильзы и газ.



Полицию на улицу Пионерстроя накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 26 мая. Звонившая в 112 женщина сообщала, что четверо подростков угрожали её пистолетом, дважды выстрелили, а потом отняли телефон.



Прибывший на место наряд нашел на месте другого пострадавшего — 49-летнего мужчину. Он якобы сделал юным хулиганам замечание и в ответ получил выстрел.



Подозреваемых задержали у дома 17 по улице Пионерстроя. Троих мальчиков в возрасте от 15 до 18 лет, один из которых учится в школе-интернате, а другой в онлайн школе, а также 13-летнюю девочку доставили в отдел. Газовый пистолет нашли у 18-летнего. В отношении него составили протокол о «мелком хулиганстве» и отпустили под обязательство о явке. Троих остальных передали законным представителям.

