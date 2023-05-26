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    Медведев: Конфликт на Украине очень надолго, возможно, на десятилетия

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    Происходящий конфликт на Украине может продлиться очень долго, возможно, десятилетия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает 26 мая РИА Новости.

    «Конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», — сказал он.

    Также экс-президент и бывший премьер считает, что при наступлении перемирия через какое-то время всё снова повторится. «Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова всё повторится», — поделился Медведев в разговоре с журналистами во Вьетнаме.

    Для разрешения конфликта, добавил зампред Совбеза, «нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве».

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    Дмитрий Медведев
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    Комментарии 30

    Гость26 Мая 2023 в 09:42
    Закусывать надо
    +1−0
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