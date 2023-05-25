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    Московский полицейский муляжами заменил найденные в парке деньги

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    25 комментариев

    Более 220 тысяч рублей сотрудник полиции Москвы похитил из отдела, куда их передали как находку. Он заменил настоящие деньги на муляжи. Об этом 25 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

    Женщина 19 апреля обнаружила в парке бесхозную куртку с денежными средствами в кармане и передала находку в ОМВД России по району Ростокино города Москвы. Через какое-то время выяснилось, что часть денег заменили на полиграфические банкноты.

    В МВД выяснили, что в свободное от службы время сотрудник дежурной части заменил часть денег в размере 222 тысяч рублей и скрылся с похищенным.

    «При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали в главке.

    В отношении московского полицейского возбуждено дело по статьям 258 (злоупотребление должностными полномочиями) и 158 УК РФ (кража) .

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    ПолицияМосква
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    Комментарии 25

    Гость25 Мая 2023 в 17:59
    Ищи его теперь, свищи...
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