    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, с-з

    760мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.97eur86.2

    «Девчонки под мефедроном что хочешь сделают». Наркоборец объяснил, почему молодежь становится «солевой»

    Парни и девушки пытаются быстро заработать на красивую жизнь, не видя другого способа

    6320
    22 комментария
    Волна преступлений, связанных с наркотиками, захлестнула Россию
    Волна преступлений, связанных с наркотиками, захлестнула РоссиюФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Жуткая смерть молодой пары, найденной повешенной в Верхней Пышме, вызвала много вопросов. Местные жители винят в их смерти запрещенные вещества и карателей из наркомафии. Также до сих пор еще не забылась ужасная трагедия на Эльмаше, где из-за смерти молодых супругов (у них нашли метадон) маленькие дети несколько дней жили с трупами.

    Бывший сотрудник антинаркотического подразделения Екатеринбурга Александр (он попросил не публиковать его полное имя. — Прим. ред.) много лет боролся с наркотиками, допрашивал зависимых людей, а также распространителей запрещенных веществ. Он рассказал E1.RU, как и почему молодежь подсаживается на модные синтетические наркотики.

    — Я могу с полной ответственностью сказать: никто их насильно не подсаживает, как это было во времена популярности героина, — говорит Александр. — Сами «садятся», потому что это популярно и доступно. Бывает, что кто-то из старших друзей начинает жрать это дерьмо и рекламирует в компании. Кто-то всю жизнь травку курит и время от времени жрет мефедрон да соль. У многих зависимых родители сами жрут. Молодые смотрят и тоже начинают. Кто-то просто устраивается «закладчиком» и решает попробовать.

    По словам экс-полицейского, молодые люди часто пытаются быстро заработать на красивую жизнь, не видя другого способа.

    — Семья живет на 30–40 тысяч, мать и отец бухают, а парень в 17 лет за неделю тысяч 70 заработает, разложив «закладки», и чувствует себя крутым. Начинает угощать девчонок да друзей. Девчонки под мефедроном тебе что хочешь сделают. Он увеличивает возбуждение, чувствительность. Голову срывает, вот тебе и реклама живая. Эйфория, а потом без него уже сексом заниматься не прикольно. Вот и жрут.

    По мнению Александра, ответственность также несут родители и молодежные кумиры. Найти в этой сфере правильный подход и не ограничить при этом свободу — тяжело.

    — «Спасибо» нашим рэперам за популяризацию наркотиков. Многие стали жрать, потому что их кумиры рассказывали небылицы о своих кайфожорствах. Эти исполнители — не прямая угроза, конечно, но свой гнилой вклад внесли. Фактически они сами жертвы той же рекламы, просто старого формата. Но при этом они продолжали расписывать в своем творчестве и интервью, как круто употреблять и так далее. Не все они, конечно, но все понимают, о ком я. А молодым много ли надо? Хочу, как он, и всё. Я, конечно, максимально за свободу слова, но таких исполнителей бы жестко цензурировал, чтобы несли ответственность за свое творчество.

    «Но главная проблема у нас — это воспитание. Родители не говорят о таких вещах или говорят, но не современно, не популярно»
    Александр, бывший сотрудник антинаркотического подразделения

    Проблема наркотической зависимости среди молодежи становится всё серьезнее. Большинство самых жутких случаев связаны так или иначе с этим, начиная от кровавой вписки на Уралмаше, где погибли четверо, и заканчивая молодой парой, погибшей в лесу под Верхней Пышмой.

    Мы рассказывали, как по России прокатилась волна загадочных смертей, которые также связывают с наркотиками.

    Источник: E1.ru

    Волна преступлений, связанных с наркотиками, захлестнула Россию
    Волна преступлений, связанных с наркотиками, захлестнула РоссиюФото: Артем Устюжанин / E1.RU

    По теме

    НаркотикиМолодежьНаркоманияБорьба с наркотикамиПолицияНаркополицейскийСинтетические наркотики
    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close