«Девчонки под мефедроном что хочешь сделают». Наркоборец объяснил, почему молодежь становится «солевой»

Волна преступлений, связанных с наркотиками, захлестнула Россию Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Жуткая смерть молодой пары, найденной повешенной в Верхней Пышме, вызвала много вопросов. Местные жители винят в их смерти запрещенные вещества и карателей из наркомафии. Также до сих пор еще не забылась ужасная трагедия на Эльмаше, где из-за смерти молодых супругов (у них нашли метадон) маленькие дети несколько дней жили с трупами.

Бывший сотрудник антинаркотического подразделения Екатеринбурга Александр (он попросил не публиковать его полное имя. — Прим. ред.) много лет боролся с наркотиками, допрашивал зависимых людей, а также распространителей запрещенных веществ. Он рассказал E1.RU, как и почему молодежь подсаживается на модные синтетические наркотики.



— Я могу с полной ответственностью сказать: никто их насильно не подсаживает, как это было во времена популярности героина, — говорит Александр. — Сами «садятся», потому что это популярно и доступно. Бывает, что кто-то из старших друзей начинает жрать это дерьмо и рекламирует в компании. Кто-то всю жизнь травку курит и время от времени жрет мефедрон да соль. У многих зависимых родители сами жрут. Молодые смотрят и тоже начинают. Кто-то просто устраивается «закладчиком» и решает попробовать.

По словам экс-полицейского, молодые люди часто пытаются быстро заработать на красивую жизнь, не видя другого способа. — Семья живет на 30–40 тысяч, мать и отец бухают, а парень в 17 лет за неделю тысяч 70 заработает, разложив «закладки», и чувствует себя крутым. Начинает угощать девчонок да друзей. Девчонки под мефедроном тебе что хочешь сделают. Он увеличивает возбуждение, чувствительность. Голову срывает, вот тебе и реклама живая. Эйфория, а потом без него уже сексом заниматься не прикольно. Вот и жрут.

По мнению Александра, ответственность также несут родители и молодежные кумиры. Найти в этой сфере правильный подход и не ограничить при этом свободу — тяжело.

— «Спасибо» нашим рэперам за популяризацию наркотиков. Многие стали жрать, потому что их кумиры рассказывали небылицы о своих кайфожорствах. Эти исполнители — не прямая угроза, конечно, но свой гнилой вклад внесли. Фактически они сами жертвы той же рекламы, просто старого формата. Но при этом они продолжали расписывать в своем творчестве и интервью, как круто употреблять и так далее. Не все они, конечно, но все понимают, о ком я. А молодым много ли надо? Хочу, как он, и всё. Я, конечно, максимально за свободу слова, но таких исполнителей бы жестко цензурировал, чтобы несли ответственность за свое творчество.

«Но главная проблема у нас — это воспитание. Родители не говорят о таких вещах или говорят, но не современно, не популярно» Александр, бывший сотрудник антинаркотического подразделения

Проблема наркотической зависимости среди молодежи становится всё серьезнее. Большинство самых жутких случаев связаны так или иначе с этим, начиная от кровавой вписки на Уралмаше, где погибли четверо, и заканчивая молодой парой, погибшей в лесу под Верхней Пышмой.

Мы рассказывали, как по России прокатилась волна загадочных смертей, которые также связывают с наркотиками.

Источник: E1.ru