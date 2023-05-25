Путин пригласил лидеров стран Африки в Петербург

Владимир Путин пригласил глав государств и правительств Африки в Петербург. А также поздравил их с Днём Африки, сообщает 25 мая официальный сайт президента РФ.



Ранее этот праздник назывался Днём освобождения Африки. Путин отметил, что памятная дата стала символом свободы и процветания и добавил, что будет рад видеть лидеров африканских стран в Петербурге.

«Уверен, что второй саммит Россия — Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнёрами», — говорится в обращении президента России.