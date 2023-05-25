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    Путин пригласил лидеров стран Африки в Петербург

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    14 комментариев

    Владимир Путин пригласил глав государств и правительств Африки в Петербург. А также поздравил их с Днём Африки, сообщает 25 мая официальный сайт президента РФ.

    Ранее этот праздник назывался Днём освобождения Африки. Путин отметил, что памятная дата стала символом свободы и процветания и добавил, что будет рад видеть лидеров африканских стран в Петербурге.

    «Уверен, что второй саммит Россия — Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнёрами», — говорится в обращении президента России.

    Глава государства отметил, что сотрудничество ведется в целом ряде сфер, в частности, в торговле, науке и технике.

    Саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля.

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    Комментарии 13

    Гость25 Мая 2023 в 11:40
    А талибы будут?
    +0−0
    Гость25 Мая 2023 в 11:39
    это прорыв или рывок?
    +0−0
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