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    На Латышских Стрелков сбили подростка на велосипеде, а на Рылеева — юную самокатчицу

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    Двое несовершеннолетних пострадали под колесами автомобилей в Петербурге за несколько часов. Один ехал на велосипеде, другая — на электросамокате.

    В 14:50 24 мая на пересечении улицы Латышских Стрелков и Зольной улицы 47-летний житель Сертолово на личном Mitsubishi Outlander, двигаясь прямо, сбил 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 мая. На какой сигнал светофора ехали оба участника ДТП, выясняет полиция.

    В результате подросток был госпитализирован с различными травмами. Его состояние оценивается как средней тяжести. На улице мальчик был без сопровождения взрослых. По факту ДТП ведется проверка. Водитель автомобиля за 2023 год имеет два штрафа за превышение скорости.

    Второе ДТП произошло три часа спустя в центре. В 17:50 у дома 3 по улице Рылеева 39-летний гражданин Кыргызстана на автомобиле Daewoo Matiz, принадлежащем 33-летней женщине, сбил 15-летнюю девочку, которая ехала на арендованном электросамокате слева на право по ходу движения машины. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

    Девочка тоже получила различные травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Ехала она без сопровождения взрослых. Водитель автомобиля в этом году за нарушения ПДД не привлекался ни разу.

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