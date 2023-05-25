День перемен. Петербург попрощается с жарой

Сегодня в Петербурге — день перемен. Погодных. Холодный фронт принесёт дожди, а с завтрашнего дня понадобятся и куртки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 мая в городе облачно с прояснениями, в конце дня (как уже писала «Фонтанка») кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 10–12 градусов, днем составит 22–24.
Метеорологические условия в регионе пока формирует тёплый сектор циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии. А вечером начнёт влиять холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
23 градуса — это повышенная температура для конца мая в Петербурге, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 6 до 20 градусов. Самое холодное 25 мая выдалось в 1968 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 1979 году, плюс 28.
Уже завтра, по данным СЗ УГМС, станет прохладнее: не выше 15–17 градусов, а в субботу и вовсе 13–15 градусов.