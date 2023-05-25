День перемен. Петербург попрощается с жарой

Сегодня в Петербурге — день перемен. Погодных. Холодный фронт принесёт дожди, а с завтрашнего дня понадобятся и куртки.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 мая в городе облачно с прояснениями, в конце дня (как уже писала «Фонтанка») кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 10–12 градусов, днем составит 22–24.

