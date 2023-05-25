В деле петербургского кладовщика добавилось еще одно детское изнасилование 30-летней давности

Пожилому петербуржцу, которого год назад задержали по делу о давнем изнасиловании школьницы, вменяют еще один такой же эпизод. Следствие полагает, что нападение произошло в октябре 1992 года.



На тот момент жертве было 11 лет, стало известно «Фонтанке» 25 мая. По предварительным данным, 30-летний мужчина изнасиловал девочку на площадке у чердака дома по Морской набережной.



Фигурант остается под подпиской о невыезде. Он уже был осужден на 15 лет за аналогичные преступления, но один из эпизодов следствие доказало только в прошлом году. Речь идет об изнасиловании 15-летней школьницы в парадной дома по проспекту Энтузиастов в мае 1993 года.

