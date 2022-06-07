60-летнего мужчину, который недавно освободился из колонии после приговора за серию изнасилований несовершеннолетних, задержали сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска. Ему смогли доказать еще одно нападение на школьницу, которое произошло 30 лет назад.



По версии следствия, как стало известно «Фонтанке» 7 июня, в мае 1993 года мужчина затащил в парадную дома на проспекте Энтузиастов 15-летнюю девочку и изнасиловал. Тогда же было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали через год и осудили на 15 лет за аналогичные преступления, однако именно этот эпизод смогли доказать только в 2022 году.

