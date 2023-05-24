Ozon впервые в истории получил чистую прибыль по итогам квартала

Онлайн-ретейлер Ozon 24 мая опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Чистая прибыль маркетплейса по итогам периода составила 10,7 млрд рублей после убытка в 19 млрд в аналогичном квартале прошлого года.



В компании отмечают, что такой резкий рост произошел «в основном за счет единовременных финансовых доходов от погашения финансовых обязательств». Как пишет РБК, ретейлер впервые в истории получил чистую прибыль по итогам квартала.

