Ozon впервые в истории получил чистую прибыль по итогам квартала

Онлайн-ретейлер Ozon 24 мая опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Чистая прибыль маркетплейса по итогам периода составила
В компании отмечают, что такой резкий рост произошел «в основном за счет единовременных финансовых доходов от погашения финансовых обязательств». Как пишет РБК, ретейлер впервые в истории получил чистую прибыль по итогам квартала.
Выручка Ozon по сравнению с первым кварталом 2022 года выросла на 47%, до
В отчете компания сообщает о рисках и факторах неопределенности, связанных с текущей экономической ситуацией в стране, приходит к выводу, что она быстро меняется и в связи с этим трудно что-либо прогнозировать. «Поскольку глобальные и экономические последствия геополитического кризиса вокруг Украины продолжают развиваться стремительно, непредсказуемо и вне контроля компании, сложно точно оценить все последствия введенных санкций и мер, принимаемых правительством России в ответ на такие санкции», — говорится в документе.
Кроме того, компания напоминает, что завершила реструктуризацию выпуска облигаций на
На фоне публикации позитивного отчета депозитарные расписки Ozon в моменте подорожали на бирже на 4%. К 17:10 мск рост сократился до 3,3%. Цена составила 1800 рублей за бумагу.