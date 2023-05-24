Петербуржцам расскажут, как истерия, самая модная болезнь XIX века, отразилась в искусстве

Психические возможности человека не успевали адаптироваться к техническому прогрессу конца XIX века и сексуальной эмансипации модерна. Истерию назвали «болезнью века» и «великим неврозом», это отразилось и в искусстве. Подробности — 28 мая в филиале Маяковки в «Севкабель Порту». Бесплатно. 18+

«Великий невроз» — так назвал свою мраморную скульптуру Жак Луазель (1867–1925). Современные зрители могут недоумевать: что тут невротичного? Лежащее обнаженное женское тело мысли об истерии не навевает, хотя оно изогнулось именно в истерическом припадке. В конце XIX века пациенток парижской больницы Сальпетриер («истерия» с греческого — «матка», подразумевалось, что недуг женский) привлекали к чему-то вроде перформансов. А фотографии больных в состоянии истерии широко продавались. Общество «увлеклось» истерией, эксперты говорили об «эстетизации болезни» — это шло в противовес распространенному культу здоровья.

Искусствовед Дарья Мартынова (СПбГУ), специалист по XIX веку, расскажет, как с психбольницами того времени были связаны кабаре и кафе-концерты, и как кабаретные танцы и песни повлияли на немое кино и развитие пантомимы. Будут примеры из Эдгара Дега, Тулуз-Лотрека, Эгона Шиле.



Слушаем 28 мая лекцию «Невроз в искусстве второй половины XIX века». Регистрация по ссылке. Начало в 17.00.



Александра Шеромова

