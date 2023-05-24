Специалист по винтажу объяснит, «как это носят» и где искать

Винтаж — направление в моде, которое использует элементы стиля прошлых лет. Но каких «прошлых»? К винтажу можно отнести то, что было модным и в 1920-е, и в 1980-е. 27 мая в филиале Маяковки «Охте-8» попробуем с помощью эксперта понять причины нескончаемой моды на такое «старомодное». Бесплатно. 18+

Сейчас можно и не углядеть, что в слове винтаж «зашита» эпоха винила. В 1990-е виниловые пластинки были вытеснены новыми аудиотехнологиями. Однако первый винтажный бутик «Biba» в Лондоне появился в 1960-х. Виниловая эпоха еще и не думала заканчиваться, но текстильные технологии были уже настолько развиты, а выпуск одежды такой массовый, что ее уникальность терялась. Новый бутик своими старыми вещами напомнил о стиле 1930-х годов — и стал невероятно популярен. С тех пор винтаж из моды не выходил, тем более что у него актуальная «экологическая» повестка: никакого перепроизводства, используем то, что уже имеется.

Историк искусства, моды и дизайна Екатерина Бычкова работает методистом в Эрмитаже, проводит семинары по истории костюма, коллекционирует винтажную бижутерию и отлично разбирается, как приладить «старину» к современной одежде. Екатерина расскажет, чем ценен винтаж, где (да и зачем) его искать. Проведет виртуально по лучшим блошиным рынкам мира, познакомит с интересными коллекциями и расскажет истории, которые может хранить винтажная «штучка». И как все это носить.



Слушаем лекцию «Haute винтаж» в «Охте-8» (Большеохтинский пр., 8, цокольный этаж, Лекторий) 27 мая. Подробности регистрации на сайте библиотеки Маяковского в разделе мероприятий. Начало в 14:00.

