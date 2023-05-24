Пригожин рассказал о взятии Бахмута и целях СВО в интервью: новости СВО за 24 мая

С основателем ЧВК «Вагнер» пообщался политический консультант Константин Долгов Скриншот: Baza / T.me Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 мая.



Пригожин в интервью рассказал о СВО и взятии Бахмута Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал большое интервью политическому консультанту Константину Долгову: они провели открытый разговор о ситуации на Украине. В интервью обсудили несколько тем: взятие Бахмута (Артемовска), цели России на Украине, истоки конфликта, проблемы Российской армии и «золотой молодежи», ядерную войну и бюрократию. Большая часть вопросов ожидаемо казалась взятия Бахмута и ЧВК «Вагнер».

— Целью Артемовска был не сам Артемовск, а «бахмутская мясорубка». И в Артемовске мы, собственно говоря, уничтожили всех, кого должны были уничтожить, выполнили задачу. И сейчас ЧВК «Вагнер» вынуждена выйти на то, чтобы переформатироваться и изменить определенные свои управленческие вещи, дооборудоваться, довооружиться. <...> 427 дней мы вкалывали как Папа Карло, потому что так было нужно. Поэтому ЧВК «Вагнер» выходит организованно, планово и спокойно из Артемовска, — заявил Пригожин.

Он добавил, что до 1 июня подразделения передадут позиции Минобороны РФ и перейдут в полевые лагеря.



В Кремле рассказали, возможно ли мирно разрешить украинский конфликт Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет.

— Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно, — объяснил Песков в беседе с ТАСС, добавив, что «специальная военная операция продолжается».

Он также сказал, что Россия разделяет позицию, согласно которой украинский конфликт не должен быть заморожен, отметив, что в этом вопросе российские власти солидарны с Западом.



— Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами, — подчеркнул Песков. Также представитель Кремля уточнил, что Россия вряд ли готова к переговорам с нынешними киевскими властями, потому что «какие-либо переговоры с РФ запрещены».

Власти не одобрили отсрочку от мобилизации для предпринимателей Правкомиссия по законопроектной деятельности не поддержала проект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей (ИП), единственных участников ООО и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в комиссии — по их данным, заседание прошло 22 мая. В отзыве комиссии говорится, что для предоставления отсрочки уже «имеются множественные основания», кроме того, отсрочку получают и забронированные сотрудники. Именно поэтому в правительстве сочли, что новая инициатива будет избыточной.



Законопроект внесла на рассмотрение в январе партия «Новые люди». Он предполагает предоставление отсрочки от мобилизации ИП, единственным участникам ООО, в трудовом штате которых числится пять и более человек без задолженностей по зарплате, налогам и другим обязательным платежам. Первый замруководителя фракции «Новые люди» и соавтор законопроекта Владислав Даванков заявил «Ведомостям», что пока не получал отзыв правительства, но добиваться принятия законопроекта они всё равно будут.

Семьи погибших в СВО сотрудников МЧС получат единовременные выплаты Семьи сотрудников МЧС, погибших при исполнении обязанностей в зоне СВО, получат выплаты в размере 5 миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



— В случае гибели (смерти) военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС, выполнявших возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции, либо смерти указанных военнослужащих, сотрудников, работников до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (увольнения co службы, прекращения трудового договора), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного ими при выполнении таких задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях, — говорится в указе.



В случае ранения установлена выплата в 3 миллиона рублей. Указ вступил в силу с момента подписания. Ранее такие же выплаты были установлены для семей военнослужащих и добровольцев. В Ялте национализируют квартиру жены Владимира Зеленского Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что 24 мая на сессии парламента рассмотрят национализацию очередной партии имущества «всех способствующих террористическому режиму на Украине». Среди имущества, попавшего под национализацию, глава региона назвал крупные винодельческие предприятия, банковские структуры и квартиру в Ялте, которой владеет жена президента Украины Елена Зеленская.

По данным РБК, Зеленская приобрела квартиру в поселке Ливадия в 2013 году за 163,8 тысячи долларов. Квартира в жилом комплексе «Император» на побережье Черного моря раньше принадлежала украинскому бизнесмену и бывшему депутату Верховной рады Александру Буряку. По данным издания, в штабе президента Украины подтвердили покупку квартиры, уточнив, что после сделки были оплачены все сборы и налоги.



ФСБ задержала в Ростове инженера, передававшего секретные сведения украинской разведке В Ростове-на-Дону задержан инженер одного из предприятий оборонной промышленности, передававший украинской разведке сведения о расположении объектов ОПК и российских войск. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в период с февраля по апрель 2023 года инженер переписывался в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он выполнял его задания, а также «инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ», размещенных в Ростове-на-Дону.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело по факту госизмены в форме шпионажа, инженеру по этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Участников СВО освободили от госпошлины за выдачу паспорта Участникам специальной военной операции не надо будет уплачивать государственную пошлину за выдачу российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Такой закон, внесенный в Госдуму группой сенаторов, Совет Федерации одобрил на заседании палаты регионов 24 мая.

— Такие документы могли быть утрачены или приведены в негодность во время участия указанных лиц в СВО или при транспортировке таких лиц в госпитали, больницы, — сказал глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов.



Право на освобождение от пошлины будет у военнослужащих, в том числе призванных по мобилизации, добровольцев, сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета, ветеранов боевых действий, если они участвовали в СВО.