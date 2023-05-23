«Драма уже началась». Дерипаска считает, что 250 региональных банков в США не переживут кризис

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале предрёк банкротство 250 региональных американских банков в результате финансового кризиса в США. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о проблемах в экономике Китая. По его словам, «пяток» таких банков «уже загнулся».
По словам бизнесмена, «было прикольно» выслушивать последние 10–15 лет рассказы американских «типа аналитиков» о том, что мы ещё увидим этот «китайский экономический кризис» из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае. По его мнению, в ближайшие месяцы все это произойдет в Штатах, а «драма» уже началась. Прелюдией к ней он назвал взлетевшую ставку по долговым обязательствам казначейства и «мучения» по подъему потолка американского госдолга в конгрессе.
В марте в США обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), у которого начались проблемы после закрытия криптовалютного банка Silvergate, инвестировавшего в стартапы. Он стал крупнейшим разорившимся банком со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Вслед за ним о своём банкротстве объявил Signature Bank. Закрытие сразу двух американских банков может отразиться на пенсионных фондах по всему миру: они рискуют потерять деньги. В обанкротившиеся банки инвестировали Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (CalPERS), Пенсионный фонд учителей штата Калифорния (CalSTRS), Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS) и шведский пенсионный фонд Alecta. Речь идёт о десятках, а иногда и о сотнях миллионов долларов.
В начале мая министр финансов США Джанет Йеллен в передаче This Week на телеканале ABC News заявила, что если администрация президента Джо Байдена и парламент не согласуют повышение потолка госдолга страны, то Вашингтон рискует столкнуться с финансовым и экономическим хаосом. В «потолок» госдолга страна упёрлась ещё в январе этого года. Это ограничение устанавливает американский конгресс, чтобы исполнительная власть не могла брать взаймы бесконечно.