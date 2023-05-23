«Драма уже началась». Дерипаска считает, что 250 региональных банков в США не переживут кризис

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале предрёк банкротство 250 региональных американских банков в результате финансового кризиса в США. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о проблемах в экономике Китая. По его словам, «пяток» таких банков «уже загнулся».



По словам бизнесмена, «было прикольно» выслушивать последние 10–15 лет рассказы американских «типа аналитиков» о том, что мы ещё увидим этот «китайский экономический кризис» из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае. По его мнению, в ближайшие месяцы все это произойдет в Штатах, а «драма» уже началась. Прелюдией к ней он назвал взлетевшую ставку по долговым обязательствам казначейства и «мучения» по подъему потолка американского госдолга в конгрессе.