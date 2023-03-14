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    Пенсионные фонды по всему миру теряют деньги из-за краха банков в США

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    Пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов из-за краха банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank в США, подсчитал американский журнал Newsweek.

    Издание отмечает, в обанкротившиеся недавно банки инвестировали средства такие организации, как Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (CalPERS), Пенсионный фонд учителей штата Калифорния (CalSTRS), Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS) и шведский пенсионный фонд Alecta.

    По данным журнала, CalPERS инвестировал 67 миллионов долларов в SVB и около 11 миллионов долларов в Signature. Представитель пенсионного фонда предположил, что, вероятно, организация потеряет деньги на этих активах, но они составляют лишь небольшую часть ее портфеля. CalSTRS держал 11 миллионов долларов в акциях SVB. Однако пенсионный фонд заявил, что его «воодушевило» обещание Федерального резерва США о том, что все вкладчики будут защищены.

    Кроме того, как сообщает нидерландская радиовещательная корпорация NOS, голландские пенсионные фонды потеряли почти 140 млн евро из-за банкротства SVB. Речь идет о фондах Algemene Pensioen Groep, управляющем пенсиями госслужащих Stichting Pensioenfonds ABP и MN, аккумулирующем пенсии сотен тысяч рабочих металлургического и машиностроительного секторов.

    Newsweek сообщает, что крах Silicon Valley Bank (SVB) — второй по величине крах в истории банкротства банков в США после случившегося с Washington Mutual 2008 года. На третьем месте — банкротство Signature Bank.

    Оба банка потеряли возможность обслуживать свои обязательства в течение последних нескольких дней. Президент США Джо Байден 13 марта заявил, что это не несет риска для американской банковской системы в целом. Однако его выступление не уберегло акции компаний финансового сектора от падения. Бумаги крупнейших игроков рынка подешевели на несколько процентов, в то время как у отдельных банков падение измерялось десятками процентов.

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