Пенсионные фонды по всему миру теряют деньги из-за краха банков в США

По данным журнала, CalPERS инвестировал 67 миллионов долларов в SVB и около 11 миллионов долларов в Signature. Представитель пенсионного фонда предположил, что, вероятно, организация потеряет деньги на этих активах, но они составляют лишь небольшую часть ее портфеля. CalSTRS держал 11 миллионов долларов в акциях SVB. Однако пенсионный фонд заявил, что его «воодушевило» обещание Федерального резерва США о том, что все вкладчики будут защищены.

Издание отмечает, в обанкротившиеся недавно банки инвестировали средства такие организации, как Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (CalPERS), Пенсионный фонд учителей штата Калифорния (CalSTRS), Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS) и шведский пенсионный фонд Alecta.

Пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов из-за краха банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank в США, подсчитал американский журнал Newsweek.

Кроме того, как сообщает нидерландская радиовещательная корпорация NOS, голландские пенсионные фонды потеряли почти 140 млн евро из-за банкротства SVB. Речь идет о фондах Algemene Pensioen Groep, управляющем пенсиями госслужащих Stichting Pensioenfonds ABP и MN, аккумулирующем пенсии сотен тысяч рабочих металлургического и машиностроительного секторов.



Newsweek сообщает, что крах Silicon Valley Bank (SVB) — второй по величине крах в истории банкротства банков в США после случившегося с Washington Mutual 2008 года. На третьем месте — банкротство Signature Bank.

