Разбил бутылками дверь в баре и дебоширил с ножом. В караоке на Энгельса пришел буйный посетитель

Рано утром нетрезвый посетитель разошелся в караоке-баре в ТЦ на проспекте Энгельса. Вооружился мужчина бутылками и ножом, а усмирять его пришлось Росгвардии.



О происшествии 23 мая рассказывает пресс-служба ведомства. Сначала 28-летний нетрезвый любитель караоке стал неадекватно вести себя в заведении, а затем попытался спровоцировать драку с прохожими возле бара. Ссору попробовали остановить сотрудники заведения, и дебошир переключился на них.