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    Разбил бутылками дверь в баре и дебоширил с ножом. В караоке на Энгельса пришел буйный посетитель

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    Рано утром нетрезвый посетитель разошелся в караоке-баре в ТЦ на проспекте Энгельса. Вооружился мужчина бутылками и ножом, а усмирять его пришлось Росгвардии.

    О происшествии 23 мая рассказывает пресс-служба ведомства. Сначала 28-летний нетрезвый любитель караоке стал неадекватно вести себя в заведении, а затем попытался спровоцировать драку с прохожими возле бара. Ссору попробовали остановить сотрудники заведения, и дебошир переключился на них.

    Канал Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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    В конце концов мужчина стал швырять в сторону бара бутылки, разбив стеклянную дверь. При этом на кадрах с места событий видно, что этим занимался как минимум еще один человек. Первый герой истории решил скрыться, но ушел недалеко – на проспекте Луначарского его задержали по приметам росгвардейцы.

    Также у мужчины в руках, пока он стоял возле бара, был замечен нож. Задержанного доставили в отдел полиции.

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