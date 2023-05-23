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    Стало известно когда могут запустить электронные визы в Россию

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    Запуск электронных виз в Россию может состояться уже в середине лета, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление Решетникова 23 мая, МИД России обещает запустить электронную визу с 1 июля. «Это должно существенно упростить процессы получения разрешений на посещение территории России», - сказал министр.

    Как писала «Фонтанка», в феврале глава МИД Сергей Лавров говорил, что в России ведется работа по снятию ограничений на выдачу электронных виз для 70 стран, за исключением недружественных.

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