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    Россия хочет ввести безвизовый режим еще с 11 странами

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    Россия планирует реализовать безвизовый режим с 11 странами и еще с шестью — облегченный порядок оформления виз. Об этом 15 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме.


    «Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, — облегченные условия, совсем простые», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Также он добавил, что ведется работа по снятию ограничений на выдачу электронных виз. «Там около 70 стран, за исключением недружественных», — добавил Лавров.

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