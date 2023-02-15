Россия хочет ввести безвизовый режим еще с 11 странами

Россия планирует реализовать безвизовый режим с 11 странами и еще с шестью — облегченный порядок оформления виз. Об этом 15 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме.





«Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, — облегченные условия, совсем простые», — сказал он (цитата по ТАСС).



Также он добавил, что ведется работа по снятию ограничений на выдачу электронных виз. «Там около 70 стран, за исключением недружественных», — добавил Лавров.