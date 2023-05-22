ВЭБ.РФ повторно выставил на торги 258 га земли на юге Петербурга. Цену снизили на четверть

Как сообщили 22 мая в пресс-службе РАД, три смежных участка площадью 13,1 га, 44,7 га и 161,4 га находятся на территории бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Цветы» в Виллозском сельском поселении. Они предназначены под строительство промышленно-логистического парка. Еще один участок площадью 38 га на Рехколовском шоссе в Пушкине разрешено использовать под общественно-деловую застройку.

Российский аукционный дом (РАД) по поручению дочерней структуры госкорпорации ВЭБ.РФ повторно проведет торги по четырем участкам в Пушкинском районе Петербурга общей площадью 258 га. Начальную цену снизили с 1,49 до 1,1 млрд рублей.

Объекты продаются единым лотом. Сами торги назначены на 23 июня, подать заявку на участие в них можно до 20 июня.



Впервые участники выставили на торги в феврале 2022 года. Тогда начальная цена лота составила 1,5 млрд рублей. К повторной торговой процедуре ее снизили до 1,1 млрд.

