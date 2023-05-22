Уже видно, пока только на карте. Грозы родились в небе и приближаются к нам

Метеорологи уже видят грозу на своих приборах. Петербуржцы — пока только качающиеся деревья.
«В Ленинградской области вот-вот загремит. Грозовые очаги приближаются с юга и юго-востока, они уже на границе региона с Псковской и Новгородской областями», — предупреждает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
На карте «Яндекс.Погоды» грозы тоже видны.
Телеграм-канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области» сообщил о формировании первых гроз (в районе Любани) в 7:30 утра. «Грозы сегодня будут заходить со стороны юго-востока и будут довольно медленными, особенно на западе области. Это может вызывать локальные обильные осадки, но не более того», — отмечается в сообщении.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал о ливнях и грозах во второй половине дня. Ожидается усиление ветра, местами даже возможен град.