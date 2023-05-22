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    Уже видно, пока только на карте. Грозы родились в небе и приближаются к нам

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    2 комментария

    Метеорологи уже видят грозу на своих приборах. Петербуржцы — пока только качающиеся деревья.

    «В Ленинградской области вот-вот загремит. Грозовые очаги приближаются с юга и юго-востока, они уже на границе региона с Псковской и Новгородской областями», — предупреждает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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    На карте «Яндекс.Погоды» грозы тоже видны.

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    Телеграм-канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области» сообщил о формировании первых гроз (в районе Любани) в 7:30 утра. «Грозы сегодня будут заходить со стороны юго-востока и будут довольно медленными, особенно на западе области. Это может вызывать локальные обильные осадки, но не более того», — отмечается в сообщении.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал о ливнях и грозах во второй половине дня. Ожидается усиление ветра, местами даже возможен град.

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    Комментарии 2

    Гость22 Мая 2023 в 13:42
    гроза - женского рода....

    ой, что бууудеееет...
    +0−0
    Comrads22 Мая 2023 в 13:36
    Ё-маё, в Ленинграде дождь обещают, вот это новость
    +2−0
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